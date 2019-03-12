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RESTORANDA KALP KRİZİ GEÇİREN MÜŞTERİ ÖLDÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 05:58 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHA Beyoğlu'nda  bir restoranda yemek yedikten sonra kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHA
Beyoğlu'nda bir restoranda yemek yedikten sonra kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti. Olay saat 02:00 sıralarında Piyalepaşa Mahallesi Alt Baruthane Caddesi'nde bulunan bir restoranda meydana geldi. Taksi ile restorana gelen ve ismi henüz belirlenemeyen bir kişi yemek sipariş etti. Yemeğini yedikten sonra kişinin uyur vaziyette hareketsiz durması çalışanların dikkatini çekti.

ÇALIŞANLAR UYUDUĞUNU ZANNETTİ
Saatin geç olmasından dolayı kişinin uyuduğunu zanneden çalışanlar bir süre uyandırmak için yoğun çaba sarfetti. Uyandıramayınca çalışanlar, durumdan şüphelenerek hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

BİR SAAT KALP MASAJI YAPILDI
Olay yerine gelen sağlık ekipleri kalp krizi geçirdiğini belirledi. Ambulansa alınan kişiye bir saat boyunca kalp masajı yapıldı ancak sağlık ekiplerinin tüm çabalarına ramen kişi hayatını kaybetti.

Görüntü dökümü:
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-Olayın olduğu restoran
-Ambulansta yapılan müdahale
-Polis ekipleri
-Restauranttan görüntü
-Genel ve detay görüntüler

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