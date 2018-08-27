Restoranda kavga! Garsonun kafasında bardak kırdı

Olay ABD'de yaşandı. Engelli oğluna saygısızlık yaptığını iddia ettiği kadın garsona saldıran kızgın anne hızını alamayarak içinde ıstakoz bacağı bulunan bir cam kadehi garsonun kafasında kırdı. O korkunç anlar kameralara yansıdı.
Kameralara yansıyan görüntülerde bir garsonun, bir müşterinin üzerine yürüdüğü görülüyor. Bu sırada duyulan cam kırılması sesinin aslı daha sonra anlaşılıyor. Üzerine yürüyen garsona karşı koymak isteyen müşteri, garsonun kafasında içinde istakoz bacağı bulunan cam bir kadeh kırıyor. İki kadın etraftakilerin çabalarıyla zar zor ayrılıyor.
Müşteri kadının daha sonra mekandan ayrılırken diğer müşterilere dönerek 'engelli oğluma hakaret etti' dediği duyuluyor.
Şiddetli kavganın görüntüleri dört günde 66.000 kez izlendi.
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