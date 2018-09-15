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Restoranda köpek eti servis edildi iddiası!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 07:17 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesindeki bir otelin restoranında köpek eti servis edildiği iddiasıyla ilgili sosyal medyada yayılan paylaşımlar, Tarım ve Orman İlçe müdürlüğü tarafından yalanlandı. Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mehmet Rüzgar, "Bilgiler tamamen yanlış. Otelin etleri denetlendi. Kesinlikle bir sorun yok" dedi.

Son günlerde sosyal medyada Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi’ndeki bir otelin restoranında köpek eti servis edildiğine ilişkin iddialar gündeme geldi. Bir turistin cep telefonuyla çektiği söylenen görüntü sosyal medyada yayılırken, 2 otel çalışanının yere yatırdıkları bir hayvanın derisini yüzdüğü anlar görüntüde yer aldı. Görüntüde kesilen hayvanın köpek olduğu öne sürülürken, olayla ilgili Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü’ne şikayette bulunulduğu ve numune alındığı belirtildi.

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"BİLGİLER TAMAMEN YANLIŞ"

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mehmet Rüzgar, konuyla ilgili yaptığı yazılı basın açıklamasında, iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Rüzgar açıklamasında, “İddiaları sosyal medyadan üzülerek okudum. Bilgiler tamamen yanlış. Otelin etleri denetlendi. Kesinlikle bir sorun yok. Zaten videodaki yer de otel bahçesi değil, bir inşaat alanı. Orada kesilen de köpek değil, bir adak kurbanlık hayvan" ifadelerine yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Alanya otel

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