Restoranda korkunç olay! Herkes uyuyor sandı ama...

Taksi ile restorana gelen ve ismi henüz belirlenemeyen bir kişi yemek sipariş etti. Yemeğini yedikten sonra kişinin uyur vaziyette hareketsiz durması çalışanların dikkatini çekti.

Çalışanlar uyuduğunu sanmış!

Saatin geç olmasından dolayı kişinin uyuduğunu zanneden çalışanlar bir süre uyandırmak için yoğun çaba sarf etti. Uyandıramayınca çalışanlar, durumdan şüphelenerek hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kalp krizi geçirdiğini belirledi.