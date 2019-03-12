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Restoranda korkunç olay! Herkes uyuyor sandı ama...

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 07:31 | Son Güncelleme

İstanbul'daki Beyoğlu'nda bir restoranda yemek yedikten sonra kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti. Olay saat 02:00 sıralarında Piyalepaşa Mahallesi Alt Baruthane Caddesi'nde bulunan bir restoranda meydana geldi.

Taksi ile restorana gelen ve ismi henüz belirlenemeyen bir kişi yemek sipariş etti. Yemeğini yedikten sonra kişinin uyur vaziyette hareketsiz durması çalışanların dikkatini çekti.

Çalışanlar uyuduğunu sanmış!

Saatin geç olmasından dolayı kişinin uyuduğunu zanneden çalışanlar bir süre uyandırmak için yoğun çaba sarf etti. Uyandıramayınca çalışanlar, durumdan şüphelenerek hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri kalp krizi geçirdiğini belirledi.
Ambulansa alınan kişiye bir saat boyunca kalp masajı yapıldı ancak sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen kişi hayatını kaybetti. (DHA)
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