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Restoranda küfürlü konuşunca bıçaklandı! Arkadaşlarıyla gelip kurşun yağdırdı

02.06.2022 02:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Ataşehir'de bir restoranda yemek yerken küfürlü konuştuğu için uyarılan müşteri ile işletmeci arasında kavga çıktı. Kavgada bıçaklanan müşteri, daha sonra arkadaşları ile geri geldiği restorana kurşun yağdırdı. Olayda bıçakla yaralanan müşteri ile açılan ateş sonucu yaralanan restoran sahibi hastaneye kaldırıldı.

Restoranda küfürlü konuşunca bıçaklandı! Arkadaşlarıyla gelip kurşun yağdırdı

Ataşehir'deki olay dün akşam saat 21.00 sıralarında Yenisahra Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Restorana müşteri olarak gelen Cevat C., konuşması sırasında küfürlü sözler kullanması üzerine restoran sahibi Sinan D. tarafından uyarıldı.

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MÜŞTERİ BIÇAKLA YARALANDI!

Uyarıya sert tepki veren müşteri ve işletmeci arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada müşteri Cevat C., işletme sahibi Sinan D. tarafından bıçaklandı.

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ARKADAŞLARIYLA GELİP KURŞUN YAĞDIRDI

Restorandan yaralı şekilde ayrılan Cevat C., bir süre sonra yanında arkadaşları ile birlikte geri dönerek restorana silahla ateş açtı. Restoranın camlarına gelen kurşunlardan bir tanesi de restoran sahibi Sinan D.'ye isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. (DHA)

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Ataşehir
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