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Restoranda pompalı dehşeti! Müşteriler büyük panik yaşadı

06.12.2021 00:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da arkadaşlarıyla buluşmaya gittiği restoranda takip edildiği husumetlisi O.B.'nin pompalı tüfekli saldırısına uğrayan Tekin K. (25), ağır yaralandı. Kaçan saldırgan ve yanındaki arkadaşı, polis ekiplerince yakalandı.

Restoranda pompalı dehşeti! Müşteriler büyük panik yaşadı

Olay, saat 20.00 sıralarında Canik ilçesi çevreyolu üzerinde bulunan bir restoranda meydana geldi.

SALDIRIDAN KURTULMAK İÇİN RESTORANA SIĞINDI

Davet üzerine arkadaşlarının bulunduğu restorana gelen Tekin K., işletme önüne geldiği esnada, kendisini takip eden ve bilinmeyen nedenle aralarında husumet olduğu öğrenilen O.B.'nin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Saldırıdan kurtulmak için restorana giren Tekin K.'nın arkasından gelen O.B. tüfekle peş peşe ateş etmeye devam etti.

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RESTORANDA BULUNANLAR BÜYÜK PANİK YAŞADI

İşletmede bulunanlar panik yaşarken, saldırganlar otomobile binerek kaçtı. Olayda saçmaların vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden Tekin K., yaralandı. Kanlar içinde kalıp, kendi imkanıyla özel hastaneye giden Tekin K., Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Tekin K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri de kaçan şüphelileri kısa sürede suç aleti silahla yakalayarak gözaltına aldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Samsun silahlı saldırı
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