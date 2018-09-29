Restoranda silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Tezcan SOLMAZ (DÜZCE), (DHA)- DÜZCE’de bir restoranda Ali K., kavga ettiği kendisi gibi müşteri olan Ahmet Köklü'yü tabancayla vurarak öldürdü, araya giren Cengiz Başel'i ise yaraladı.
Olay, gece saatlerinde Çavuşlar Mahallesi'nde meydana geldi. Bir alkollü restoranda müşterilerden Ahmet Köklü ile Ali K. arasında tartışma çıktı. Restoran çalışanları tarafından mekandan çıkarılan Köklü ve Ali K. dışarıda kavgaya tutuştu. Kavga sırasında Ali K., yanındaki tabancayı çekip, Ahmet Köklü'ye doğru ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlar, Köklü'nün başına, kavgayı ayırmaya çalışan Çavuşlar Mahalle Muhtarı Cengiz Başel'in de göğsüne isabet etti.
Yaralılar, çağırılan ambulansla Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ahmet Köklü, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Polis, kaçan Ali. K.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
FOTOĞRAFLI
Meteoroloji tahmin değiştirdi! Son Tropik fırtına yön değiştirdi
Okulda skandal! Biri öptü biri videoya çekti
Can Dündar, Erdoğan'a soru sormaktan neden vazgeçti? Ahmet Hakan'dan dikkat çeken yazı
Erdoğan Almanca konuştu
Facebook kullanıcıları dikkat! Hesabınızı kontrol edin, şifreniz sıfırlanmış olabilir
Endonezya'da önce deprem sonra tsunami! Ölü sayısı artıyor
Hollywood rüyası kısa sürdü! O şimdi sokaklarda yaşıyor
Facebook kullananlar dikkat! Tam 50 milyon hesap etkilendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'da çok sert Can Dündar tepkisi
Adana'da kadın kıyafeti giyip iş adamını öldürmüştü! Şoke eden ifadeler
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) meslek liseleri için harekete geçti
YKS yerleştirme sonuçları açıklandı! Sonuç sorgulama sayfası açıldı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum