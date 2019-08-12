Restoranda taşkınlık yapınca yaka paça gözaltına alındı

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da alkollü halde gittiği restoranda diğer müşterileri rahatsız ettiği öne sürülen M.K. (20), polise direndi. M.K., polis tarafından zor kullanılarak gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde, Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki restoranda meydana geldi. Restorana oturmak isteyen alkollü M.K., müşterileri rahatsız edecek davranışlarda bulununca iş yeri sahipleri durumu polise bildirdi. Kısa sürede restorana gelen Atakum Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, M.K.'yı restorandan çıkarmaya çalıştı. M.K., restorandan çıkmak istemeyince polise direndi. Bunu üzerine polis ekipleri, M.K.'nin iki kolundan tutup zorla dışarı çıkardı. Polise direnmeye devam eden M.K. yaka paça, çıplak ayakla gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen M.K.'ya Kabahatler Kanunu kapsamında 'Çevreyi rahatsız etme' suçundan idari para cezası verildi.

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