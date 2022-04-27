Restoranda unutulunca fotoğrafları sızdırılmıştı! Şimdi ise...

Pixel Watch'ın özellikleri ve fiyatının açıklanacağı resmi tanıtımı merakla beklenirken, geçtiğimiz günlerde ABD'de restoranda bir Google çalışanı tarafından bırakıldığından şüphelenilen bir akıllı saat bulunmuştu. Akıllı saat, sızıntılardaki Pixel Watch'a çok benziyordu. Bu kişi cihazın bazı fotoğraflarını çekerek bir internet sitesine göndermişti.

İŞTE BİLEKTEYKEN ÇEKİLMİŞ FOTOĞRAFLARI! "İLK SEFERİNDE TAKMAK BİRAZ ACI VERİCİ AMA..."

Şimdi Reddit'te Pixel Watch'ı sızdıranlar tarafından akıllı saatin yeni fotoğrafları paylaşıldı. Yeni fotoğraflarda Pixel Watch'ı olduğu söylenen akıllı saati bir bileğe bağlanmış bir şekilde görüyoruz. Reddit kullanıcısı, cihazın kayışını ilk seferinde takmanın biraz acı verici olduğunu ancak nasıl düzgün bir şekilde bağlayacağını öğrendikten sonra daha kolay olduğunu düşündüğünü söyledi. Ayrıca, 20 mm genişliğinde olduğunu söyleyerek "bu şimdiye kadar taktığım en rahat saat. Galaxy Watch'ımla karşılaştırdığımda bu, sanki orada bile değilmiş gibi geliyor. " ifadesini kullandı.

Yumuşak silikon detayına dikkat çeken kullanıcı, "parmak izlerini/yağları çok kötü göstermiyor gibi görünüyor ki bu harika." dedi ve Uyku takibi için uzun süre boyunca giymekte ve hatta geceleri giymekte sorun olmayacağı yorumunda bulunarak sözlerine son eklemeleri yaptı.

GOOGLE PIXEL WATCH NE ZAMAN TANITILACAK?

Cihazın gerçekten de Google Pixel Watch olup olmadığından kimse emin değil. Çünkü Google resmi bir doğrulama yapmadı. Google'ın Pixel Watch'ı ise önümüzdeki ay düzenlenecek I/O konferansı sırasında tanıtması bekleniyor.



