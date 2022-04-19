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  4. Restoranda yemek yedikten sonra rahatsızlandılar! 6 yaşındaki Ece Melisa 4 gün sonra hayatını kaybetti

Restoranda yemek yedikten sonra rahatsızlandılar! 6 yaşındaki Ece Melisa 4 gün sonra hayatını kaybetti

19.04.2022 19:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda'da yaşayan gurbetçi aile tatil için geldikleri İzmir'de kâbusu yaşadı. Bir restoranda yemek yiyen 4 kişilik aile eve döndüklerinde rahatsızlandı. Hastanenin teşhis koyamaması üzerine aile tekrar evine döndü. 4 gün sonra tekrar fenalaşan 6 yaşındaki Ece Melisa kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Anne ve 4 yaşındaki oğlunun tedavisi hala devam ederken babada herhangi bir rahatsızlık görülmedi.

Restoranda yemek yedikten sonra rahatsızlandılar! 6 yaşındaki Ece Melisa 4 gün sonra hayatını kaybetti

İzmir'in Gaziemir ilçesindeki bir restoranda yedikleri yemeğin ardından gurbetçi Mercankaya ailesinin üç ferdi, döndükleri Aydın'ın Didim ilçesindeki yazlık evlerinde rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan Ece Melisa Mercankaya (6) dört gün sonra yaşamını yitirirken, kardeşi Ege (4) ve annesi Hasret Mercankaya'nın ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

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ANNE VE ÇOCUKLAR BİR ANDA RAHATSIZLANDI

Hollanda'da yaşayan ve tatil için Aydın'ın Didim ilçesindeki yazlık evlerine geldikleri öğrenilen gurbetçi Cihan ve Hasret Mercankaya çifti, geçen 13 Nisan'da İzmir'in Gaziemir ilçesindeki bir restoranda çocukları Ece Melisa ve Ege ile yemek yedi. Yemeğin ardından Mercankaya Ailesi, Didim'e döndü. İddiaya göre bir süre sonra Hasret Mercankaya ve iki çocuğu bir anda rahatsızlandı. Didim Devlet Hastanesi'ne birkaç kez giden Hasret Mercankaya ve iki çocuğuna iddiaya göre bir teşhis konulamadı. Ece Melisa'nın 17 Nisan'da durumu ağırlaşınca aile fertleri bir kez daha aynı hastaneye gitti. Ece Melisa ile durumu daha iyi olan annesi Hasret Mercankaya Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne, Ege Mercankaya ise ertesi gün İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

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ECE MELİSA KURTARILAMADI

Tedavileri süren aileden Ece Melisa, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Küçük kızın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Morgu'na gönderildi. Ege ile annesi Hasret Mercankaya'nın ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

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Öte yandan aynı aynı restoranda yemek yiyen baba Cihan Mercankaya da ise herhangi bir rahatsızlık bulunmadığı öğrenildi. (DHA)

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