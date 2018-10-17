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- Restoranda yemek yiyen kadını yumruklayan zanlıya dava açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 14:09 | Son Güncelleme

  KADIKÖY'DE bir restorandaki kadını yumruklayan kişi hakkında 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.  Kadıköy'de 18 Ağustos 2018 tarihinde bir restoranda çocukları ile yemek yiyen Abdulkadir İnal'ın (36), restoranın üst katına çıkarak Asuman Bayrak'ı (41) yumruklamasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

- Restoranda yemek yiyen kadını yumruklayan zanlıya dava açıldı

Yüksel KOÇ / İstanbul,(DHA)
KADIKÖY'DE bir restorandaki kadını yumruklayan kişi hakkında 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Kadıköy'de 18 Ağustos 2018 tarihinde bir restoranda çocukları ile yemek yiyen Abdulkadir İnal'ın (36), restoranın üst katına çıkarak Asuman Bayrak'ı (41) yumruklamasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, Asuman Bayrak'ın self servis yapan restorana gittiği, parasını ödemek için kasaya yanaştığı, arkasındaki masada da şüpheli Abdulkadir İnal ve çocuklarının oturduğu, o masadan gelen çocuk gürültüsü sebebi ile dikkatinin dağıldığı anlatıldı.

KUCAĞINDA ÇOCUĞUNU ALARAK ÜST KATA ÇIKTI
Gürültüden rahatsız olan müşteki Asuman Bayrak'ın lokantanın üst katına çıktığı belirtilen iddianamede, şüphelinin de kasiyere giderek müştekinin kendisi ve çocukları aleyhine konuşup konuşmadığını sorduğu, kasiyerin bu yönde bir konuşma olmadığını söylediği kaydedildi.

YUMRUKLAYIP KAÇTI
Kucağına çocuğunu alan şüphelinin üst kata çıktığı, müşteki Asuman Bayrak'ın masasına gittiği, "Senin havan kime" dedikten sonra ayağa kalkan müştekinin gözüne yumruk attığı ifade edilen iddianamede, diğer müşterilerin olaya müdahil olması ile şüphelinin restoranı terk ettiği belirtildi.

SAVCI 6 YILLIK CEZA İSTEDİ
Müştekinin yüz kemiğinde kırık oluştuğu, yüzünde iyileşmeyecek derecede iz kaldığı bilgisine yer verilen iddianamede, şüpheli Abdulkadir İnal'ın, "Kemik kırılmasına ve yüzde sabit iz bırakacak şekilde kasten yaralama" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi. İddianamenin gönderildiği Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.

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(ÖZEL)- Restoranda yemek yiyen kadını yumruklayan zanlıya dava açıldı(ÖZEL)- Restoranda yemek yiyen kadını yumruklayan zanlıya dava açıldı(ÖZEL)- Restoranda yemek yiyen kadını yumruklayan zanlıya dava açıldı

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