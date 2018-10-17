- Restoranda yemek yiyen kadını yumruklayan zanlıya dava açıldı

Yüksel KOÇ / İstanbul,(DHA)

KADIKÖY'DE bir restorandaki kadını yumruklayan kişi hakkında 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kadıköy'de 18 Ağustos 2018 tarihinde bir restoranda çocukları ile yemek yiyen Abdulkadir İnal'ın (36), restoranın üst katına çıkarak Asuman Bayrak'ı (41) yumruklamasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, Asuman Bayrak'ın self servis yapan restorana gittiği, parasını ödemek için kasaya yanaştığı, arkasındaki masada da şüpheli Abdulkadir İnal ve çocuklarının oturduğu, o masadan gelen çocuk gürültüsü sebebi ile dikkatinin dağıldığı anlatıldı.

KUCAĞINDA ÇOCUĞUNU ALARAK ÜST KATA ÇIKTI

Gürültüden rahatsız olan müşteki Asuman Bayrak'ın lokantanın üst katına çıktığı belirtilen iddianamede, şüphelinin de kasiyere giderek müştekinin kendisi ve çocukları aleyhine konuşup konuşmadığını sorduğu, kasiyerin bu yönde bir konuşma olmadığını söylediği kaydedildi.