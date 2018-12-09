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Restorandaki dehşetin nedeni küfürleşmeymiş

YAŞAM HABERLERİ  | 09.12.2018 17:49 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesindeki restoranda, müşteri ile müzisyen arasında çıkan, 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavganın küfürleşmeden başladığı ortaya çıktı.

Restorandaki dehşetin nedeni küfürleşmeymiş

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesindeki restoranda, müşteri ile müzisyen arasında çıkan, 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavganın küfürleşmeden başladığı ortaya çıktı. Kasap olarak çalıştığı restoranda olayla ilgisi olmadığı halde seken kurşunun göğsüne isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren, Denizlispor'un amigolarından Haydar Varan'ın (53) yarın öğle vakti kulüp yöneticileri ve taraftarların da katılacağı törenle toprağa verileceği belirtildi.
Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Çamlaraltı Mahallesi 6051 Sokak'taki restoranda meydana geldi. Resül G. isimli müşteri ile müzisyen Seyhan D. arasında, küfürlü tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Seyhan D., restoranın mutfağına gitti. Resül G.'nin peşinden gitmesi üzerine ikilinin kavgası burada da sürdü. Seyhan D., mutfaktan eline bıçak alırken, Resül G. de belindeki tabancasını çıkarıp, rastgele ateş etmeye başladı. Seken kurşunlarla müzisyen Seyhan D. bacağından, mutfakta kasap olarak çalışan ve Denizlispor'un amigolarından olduğu öğrenilen Haydar Varan ise göğsünden ağır yaralandı. Restoranda silah sesleri üzerine büyük panik yaşanırken, müşteriler, üst katlara kaçıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan, eşinden bir süre önce boşandığı öğrenilen, 1 çocuk babası Haydar Varan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Bacağından yaralanan Seyhan D.'nin ise tedavisinin sürdürüldüğü belirtildi.
Soruşturma açan polis, olayın ardından kaçan Resül G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Kavganın, Resül G.'nin, restorandaki müzisyenlerden Seyhan D.'ye küfredip, darbuka çalmasını istemesi nedeniyle çıktığı belirlendi.
Öte yandan kavgada yaşamını yitiren Denizlispor'un amigosu Haydar Varan'ın, yarın Ulu Camii'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından Denizli Asri Mezarlığı'nda kulüp yöneticileri ve taraftarların da katılımıyla toprağa verileceği belirtildi.

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Restorandaki dehşetin nedeni küfürleşmeymişRestorandaki dehşetin nedeni küfürleşmeymişRestorandaki dehşetin nedeni küfürleşmeymiş

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