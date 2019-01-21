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Restorandaki kaşla göz arasındaki cep telefonu hırsızlığı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 21.01.2019 10:59 | Son Güncelleme

FATİH'te bir restoranda yemek yiyen şüpheli, arka masasında oturan adamın sandalyedeki asılı paltosunun cebinden cep telefonunu çaldı.

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)- FATİH'te bir restoranda yemek yiyen şüpheli, arka masasında oturan adamın sandalyedeki asılı paltosunun cebinden cep telefonunu çaldı. o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri 17 Ocak'ta Haseki Tramvay durağında durumundan şüphelendiği bir kişiyi takibe aldı. Polis ekipleri şüphelinin Zeytinburnu Maltepe Mahallesi Çırpıcı Sokak'ta bulunan bir işyerine girdiğini görerek çıkışını bekledi. Şüphelinin işyerinden çıktığını gören polis ekipleri yaptığı üst aramasında 2 cep telefonu ele geçirdi. Şüphelin yapılan kimlik kontrolünde Libya uyruklu 31 yaşındaki M.B. olduğu belirlendi. ARKA MASASINDAKİ ADAMIN CEP TELEFONUNU ÇALMASI KAMERADA Polis ekipleri yaptığı incelemede şüpheli M.B.'nin Fatih'te yemek yediği restoranda arkasındaki masada yemek yiyen F.T.'nin paltosunun cebinden cep telefonunu çaldığını işyerinin güvenlik kameralarını inceleyerek belirledi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Libya uyruklu M.B. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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