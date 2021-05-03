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Restorandaki mankenleri gerçek zannedip ihbar ettiler!

03.05.2021 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanada'nın Yeni İskoçya eyaletinde yer alan bir restorandaki mankenleri gerçek zanneden bölge sakinleri polise şikayette bulundu.

Restorandaki mankenleri gerçek zannedip ihbar ettiler!

Halifax bölgesindeki Ardmore Tea Room adlı restoranın sahibi, perşembe sabahı dükkanının önünde polisleri görünce şaşırdı.

Ekipler, koronavirüs tecrit kurallarının ihlal edilerek içeride müşteriye hizmet verildiği ihbarı üzerine işletmeye geldiklerini söyledi.

Halifax'te geçen haftadan itibaren uygulanan tecrit kuralları gereği restoran ve kafelerin yalnızca paket servis yapmasına izin veriliyor.

İşletme sahibi Mike Cormier, ekiplerle konuşarak dükkanda hiç kimse olmadığını, sadece masalardan bazılarına yerleştirdikleri mankenlerin bulunduğunu söyledi. Cormier, bunların dışarıdan bakan kişiler tarafından gerçek insan zannedilmiş olabileceğini belirtti.

İşletme sahibi, yaklaşık bir yıldır mankenleri restoran içinde sosyal mesafe kurallarına uyulması için kullandıklarını, tecrit uygulaması başladığında da mankenleri kaldırmadıklarını söyledi.

Cromier bölge sakinlerinin endişeli olabileceğini fakat ihbarda bulunmadan önce emin olunması gerektiğini belirterek şunları ekledi:

Eğer birini polise ihbar edecekseniz, ekipleri tam olarak neden aradığınızdan emin olmalısınız ve onların vaktini boşa harcamamalısınız. Zaten meşguller ve gelip mankenlere bakmak yerine yapacak daha önemli işleri var.

Halifax polisi sözcüsü John MacLeod ihbarı doğrulayarak polislerin olası ihlal durumları için denetim ve incelemelerini sürdüreceğini söyledi.

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