Restorandaki ölüm olayında işletme sahibi konuştu:

Mersin’de bir restoranın oyun parkındaki helikopterde oynarken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 5 yaşındaki kız çocuğunun ölümüyle ilgili olarak işletme sahibi Hasan A., ihmalleri olduğunu doğrularken, olaydan büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

Olayın yaşandığı merkez Toroslar ilçesi Doruklu Mahallesi’nde bulunan restoranın işletmecilerinden Hasan A., İHA muhabirine yaptığı açıklamada, 30 yıllık bir işletme olduklarını, böyle bir olayın yaşanmasından dolayı da büyük üzüntü duyduklarını belirtti. Olayda ihmalleri olduğunu kabul eden Hasan A., "Evet ihmalimiz var. Bunu kabul ediyoruz. Olay yargıya intikal etmiş durumda. Yargının kararını bekliyoruz. Olay yeri tutanakları ve yapılan tespitler mevcut. Ölen çocuk bizim de çocuğumuz. Bilerek isteyerek yapılan bir şey değil. Aileyi de tanıyoruz, sürekli gelen müşterimiz. En az onlar kadar üzgünüz" dedi.

"Sosyal medyada linç ediliyoruz"

Kendilerini üzen bir başka konunu da olayla ilgili sosyal medyada yapılan yorum ve paylaşımlar olduğunu ifade eden Hasan A., "Olayın aslını astarını bilmeden çeşitli paylaşımlar ve yorumlarla adeta linç ediliyoruz. Kim ister ki böyle bir olayın olmasını. İşletmenin devam ediyor olmasını eleştiriyorlar. Burada onlarca kişi ekmek yiyor. Faaliyetimize devam etmek zorundayız. Ailenin acısını paylaşıyor, başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.