Restoranı kurşunlayıp polise ateş açtılar! Balkonda uyuyan kadın vuruldu

Olay, gece saatlerinde Bağlar ilçesi Gürsel Caddesi’nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, kapalı olan restoranın önüne gelerek kapısına silahla ateş etmeye başladı. Silah sesleri üzerine mahalle sakinleri, polise ihbarda bulundu. Saldırganlar, kısa sürede olay yerine gelen polis ekiplerine de ateş edip ara sokaklardan kaçarak kayıplara karıştı.

BALKONDA UYURKEN KOLUNA KURŞUN İSABET ETTİ

Bu sırada balkonda uyuyan F.İ. (50) isimli kadın, koluna isabet eden kurşunla yaralandı. Kurşunlar, bazı ev ve iş yerlerine de isabet etti. F.İ. çağrılan ambulansta yapılan ilk müdahalesinin ardından, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis caddeyi trafiğe kapatırken olay yeri inceleme ekipleri bölgede delil topladı. Bölgeye sevk edilen takviye polis ekipleri saldırganların yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlattı. (DHA)



