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Restoranın havalandırma boşluğundan kaçmaya çalışan kadın tavandan düştü

DÜNYA HABERLERİ  | 03.11.2020 14:01 | Son Güncelleme

Yemek yediği restorandan hesabı ödememek için havalandırma boşluğundan kaçmaya çalışan kadının macerası tavandan düşerek son buldu.

Kanada’nın lüks bir restoranında gerçekleşen olayda; hesabı ödemek istemeyen kadın havalandırma boşluğundan kaçmaya çalıştı. Kendi yaptığı kusursuz plan alçıpan tavanın ağırlığını taşıyamaması sonucu çökünce bozuldu.

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Kanada Kraliyet Atlı Polisi tarafından medyayla paylaşılan olay, geçtiğimiz aylarda yaşandı. Yemeğini yedikten sonra gelen faturayı ödemek istemeyen kadın, koşar adımla kadınlar tuvaletine gitti. Kadının amacı, kadınlar tuvaletinin havalandırma boşluğundan kaçarak faturayı ödememekti.

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Restoran yetkileri olayı anında polise bildirdi. Olay yerine gelen Kanada Kraliyet Atlı Polisi, havalandırma boşluğundan kaçmaya çalışan kadını oradan nasıl çıkaracaklarını düşünürken, tavan çökerek kadın polislerin tam önüne düştü. Şans eseri yaralanmayan kadın, restoran sahibinin şikayetini geri çekmesi sonucu olaydan ceza almadan kurtuldu.

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