HABER

Restoranın yanışını gözyaşları ile izledi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.07.2019 08:08 | Son Güncelleme

ANKARA'da, 4 katlı apartmanın girişindeki restoranda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. İşletmeci Öznur Özkartal, restoranının yanışını gözyaşları içinde seyretti.

Restoranın yanışını gözyaşları ile izledi

Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, 4 katlı apartmanın girişindeki restoranda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. İşletmeci Öznur Özkartal, restoranının yanışını gözyaşları içinde seyretti.
Kavaklıdere Mahallesi Güvenlik Caddesi'nde 4 katlı apartmanın girişindeki Öznur Özkartal'a ait restoranda saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. Mutfaktaki ocakta çıkan yangın, dakikalar içinde büyüyerek, tüm restoranı sardı. Apartman sakinleri, panik içinde binayı boşalttı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
İşletme sahibi Özkartal da komşunun haber vermesi üzerine olay yerine geldi. Özkartal, ekiplerin yangına müdahalesi sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.
Yangını yaklaşık bir saatlik müdahaleyle kontrol altına alan itfaiye erleri, bir süre daha soğutma çalışması yaptı. İş yerinin büyük zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Restoranın yanışını gözyaşları ile izlediRestoranın yanışını gözyaşları ile izlediRestoranın yanışını gözyaşları ile izlediRestoranın yanışını gözyaşları ile izledi

Kendinize en uygun üniversite tercihi nasıl yapılır?Kendinize en uygun üniversite tercihi nasıl yapılır?
Manisa'da kayık alabora olduManisa'da kayık alabora oldu
Diyarbakır'da eve operasyon: 1 terörist öldürüldüDiyarbakır'da eve operasyon: 1 terörist öldürüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum' dedi ve ekledi!

'Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum' dedi ve ekledi!

Konya'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Konya'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Süper minisiyle olay oldu! Şaşırtan paylaşım

Süper minisiyle olay oldu! Şaşırtan paylaşım

Şimdi de süper minisiyle kalça dansı yaptı

Şimdi de süper minisiyle kalça dansı yaptı

TSK teyakkuza geçti! Rumlardan Türk askerine saldırı!

TSK teyakkuza geçti! Rumlardan Türk askerine saldırı!

Haber gece yarısı geldi! 4 Türk vatandaşı kaçırıldı!

Haber gece yarısı geldi! 4 Türk vatandaşı kaçırıldı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 7 yaralı

Yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

Manisa'da kayık alabora oldu! 3 kişi kurtarıldı, kayıp 2 kişi aranıyor

Manisa'da kayık alabora oldu

Giresun’da yanmış ve parçalanmış erkek cesedi bulundu

Yanmış ve parçalanmış halde bulundu! 3 gözaltı

Beylikdüzü'nde 14 katlı binada dehşet! Ölü ve yaralılar var

Beylikdüzü'nde dehşet! Ölü ve yaralılar var

Başkentte feci kaza! 1 ölü

Başkentte feci kaza! 1 ölü

Adana’da düğünde çıkan silahlı kavgada yaralanan iki çocuktan biri öldü

Kalabalığın üzerine ateş açtı! Adana'da düğün kana bulandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.