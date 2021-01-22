Restoranlar açılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Üsküdar Kerem Aydınlar Camii'nde kıldığı cuma namazından sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

Aşı konusunda şu anda ikinci parti aşımız nasip olursa onayı çıktı Çin'den. Büyük ihtimalle bu hafta sonuna kadar gelebilir. Beklentimiz 10 milyon.

KAFE VE RESTORANLAR AÇILACAK MI?

Restoranlarla ilgili; kabine toplantımızda değerlendirmesini yeniden ele alacağız. Endişelerimiz var. Her ne kadar sıkı tutacağız deseler da tutmuyorlar. Başarılı süreci tekrar tersine çevirmek, riski almak istemiyoruz. Diyoruz ki bu süreci başarılı bir şekilde yürütelim. Elimize gelen verilere bakarız, ona göre esneme yapabiliriz.

ERKEN SEÇİM KONUSU

Biz muhalefetteki siyasi partiler gibi acelecilik içinde değiliz, şu andaki tablo, takvim Haziran 2023'tür. Haziran 2023'ten önce erken seçim söz konusu değildir.



