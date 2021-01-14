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Restoranlar ve kafeler ne zaman açılıyor? 2021 restoranlar ne zaman açılacak? Kafeler ve lokantalar ne zaman açılacak?

14.01.2021 14:07 | Son Güncelleme:
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Restoranlar ve kafeler ne zaman açılıyor? 2021 restoranlar ne zaman açılacak? Kafeler ve lokantalar ne zaman açılacak?

Hem esnaflar hem de vatandaşlar tarafından restoranlar ve kafeler ne zaman açılıyor sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, yılın ilk Kabine Toplantısı sonrasında önemli açıklamalar yapmıştı. Kafeler ve lokantalar ne zaman açılacak merak ediliyor. Peki, 2021 restoranlar ne zaman açılacak? İşte detaylar…

Koronavirüs salgınındaki artan vakalar sebebiyle yeni tedbirler ülke genelinde uygulanmaya başlanmıştı. Bu doğrultuda restoran ve kafeler paket servis ya da gel-al servis ile hizmet verebiliyordu. Şimdi herkes tarafından kafeler ve lokantalar ne zaman açılacak sorusu soruluyor. Kısıtlamaların ne zaman kaldırılacağı ile ilgili güncel açıklamalar araştırılıyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Kabine Toplantısı’nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalar yaptı. Peki, 2021 restoranlar ne zaman açılacak?

RESTORANLAR VE KAFELER NE ZAMAN AÇILIYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada gündemin en önemli konusunun Kovid-19 salgını ile ilgili gelişmeler olduğunu belirtti. Tedbirler sayesinde salgının artış hızının gözle görülür biçimde gerilediğini aktaran Erdoğan, azalan vaka ve ağır hasta sayısına paralel biçimde salgının sağlık sistemi üstündeki yükünün önemli oranda hafiflediğini açıkladı.

Kazanımları korumak ve ileriye taşımak adına 83 milyonun her beraber gayret göstermesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, salgın tedbirlerinin esnaf, öğrenci ve çalışanlar başta olmak üzere vatandaşlar üstünde neden olduğu sıkıntıları yakinen bildiklerini belirtti. Tüm dünyayla beraber bu soruna kalıcı çözüm bulana kadar salgından koruyacak tedbirlere devam edilmesi gerektiğini dile getiren Erdoğan, bu tedbirlerin başında da temizlik maske ve mesafenin geldiğini hatırlattı.

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Kısıtlamaların kaldırılması konusunda da açıklama yapan Erdoğan, vaka sayısının belirli bir rakamın altına düşmesi ile beraber öncesinde de yapıldığı gibi kısıtlamaların kademeli olarak azaltılacağını söyledi. Yine de her bireyin kendi tedbirlerini sıkı bir biçimde uygulamaya devam etmesinin şart olduğunun altını çizdi. Şimdi konuyla ilgili alınacak yeni kararlar ve yapılacak açıklamalar merakla bekleniyor.

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