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  4. Restorasyon çalışmaları sırasında esrarengiz 3 mezar daha bulundu! Türbe etrafına güvenlik güçleri yerleştirildi

Restorasyon çalışmaları sırasında esrarengiz 3 mezar daha bulundu! Türbe etrafına güvenlik güçleri yerleştirildi

11.06.2024 11:51
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Siirt'te merkeze bağlı Aktaş köyünde Şeyh Ali Segirka diye bilinen asırlık türbede, 3 Haziran'da restorasyon çalışmalarını yürüten ekipler, altında yan yana yatılı vaziyette 3 mezar buldu. Türbede güvenlik noktası oluşturularak, jandarma tarafından güvenlik güçleri yerleştirildi.

Restorasyon çalışmaları sırasında esrarengiz 3 mezar daha bulundu! Türbe etrafına güvenlik güçleri yerleştirildi

Siirt'te Şeyh Ali Segirka'nın Türbesi'nin restorasyon çalışmaları sırasında tek mezar olarak bulunan yerde 3 mezar ortaya çıktı. Türbenin çok eskiye dayandığını belirten Aktaş köyü Muhtarı Mehmet Can Kezer, şunları söyledi;

"TAŞLARI KALDIRINCA ÜÇ TANE MEZAR ÇIKTI"

"Bu türbe, Şeyh Ali Segirka, Türkçe olarak da Şeyh Ali diyoruz. Bu türbe bildiğimiz kadarı ile babamızdan, dedemizden yani 8-10 kuşaktan beri burada bulunmaktadır. Mayıs ayında buranın köylüleri ve halkı tarafından burada etkinlik yapılıyordu. Burada çocuklarımız, hanımlarımız, köylümüz, karşı civar köyünden gelip burada bu zatı ziyaret ediyordu. Bu türbeyi 2017 senesinde restoresine başladık. Hayırseverler tarafından bu inşaat yapılmış. Buradaki türbe üzerinde taş yığını vardı. Biz bu taşları kaldırınca baktık ki üç tane mezar çıktı. Biz bir mezar biliyorduk. Üç tane mezar ortaya çıktı. Mezarlar ortaya çıkınca Valimize, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne ve Siirt jandarmasına haber verdik" dedi.

JANDARMA BAŞINDA NÖBET TUTUYOR

Bir kaç gündür jandarma tarafında kontrol altında alındığını aktaran Kezer, "Burada her saat nöbet tutuluyor. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne haber verdik. Batman Müzesi'nden arkeolog gelip buraya bakacak. Artık burada ne varsa biz bilmiyoruz. Ama tahmine göre büyük zatlardır, büyük âlimlerdir. Üç tane şehit de olabilir. Üç tane sahabe de olabilir. Şimdiye kadar bu ziyareti Şeyh Ali Segirka diye gelip dua ediyorduk. Biz bunu bu kadar biliyoruz. bütün yetkililere haber verdik" ifadelerinde bulundu.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Siirt türbe restorasyon
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