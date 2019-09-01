Restorasyon çalışmalarına rağmen akın ettiler

Trabzon’da 2013 yılında ilk kez namaz kılınarak müzeden camiye dönüştürülen Ayasofya’da restorasyon çalışmaları geçen yılın Aralık ayı sonlarında başlarken, restorasyon çalışmalarına rağmen cami ziyaretçi akınına uğradı.

Yılbaşından bugüne kadar yaklaşık 100 bin kişinin ziyaret ettiği Ayasofya’da restorasyon çalışmaları sürüyor. Yaz mevsiminde ziyaretçi akınına uğrayan Ayasofya’da Körfez ülkelerinden gelen turistler yoğun şekilde görülürken, restorasyon çalışmalarının bu yılın sonuna kadar bitirilmesi planlanıyor. Bazı ziyaretçiler, her şeye rağmen ortamın güzel olduğunu dile getirdiler. Turlarla geldikleri Ayasofya’da bol bol resim çekinerek o anları ölümsüzleştiren turistler, Trabzon’un doğal güzelliklerini çok sevdiklerini belirttiler.

Fatih Sultan Mehmet Han’ın 1461 yılında Trabzon’u fethinin ardından camiye dönüştürülen, 1958-1962 yılları arasında Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Edinburg Üniversitesinin iş birliği ile yapılan restorasyonun ardından 1964 yılından sonra müze olan Ayasofya, 2013 yılında tekrar cami olarak hizmet vermeye başladı. 28 Haziran 2013 tarihinde uzun yıllardan sonra ilk kez namazın kılınmasıyla ibadete açılan Ayasofya’da geçen yılın sonlarına doğru başlatılan restorasyon çalışmaları sürüyor.