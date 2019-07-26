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"Restorasyona yapılan eleştiri ve tepkiler bilimsel değil"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 18:55 | Son Güncelleme

Antalya Vakıflar Bölge Müdürü Hüseyin Coşar: - "(Şehzade Korkut Camisi'nde yapılan restorasyon) Minareyi özgüne uygun yaptık diye eleştiri alıyoruz. Restorasyona yapılan eleştiri ve tepkiler bilimsel değil, biz teknik ve bilimsel boyutuyla ilgileniyoruz"

Antalya Vakıflar Bölge Müdürü Hüseyin Coşar, Şehzade Korkut Camisi'nde yapılan restorasyona yapılan eleştirilere ilişkin, "Minareyi özgüne uygun yaptık diye eleştiri alıyoruz. Restorasyona yapılan eleştiri ve tepkiler bilimsel değil, biz teknik ve bilimsel boyutuyla ilgileniyoruz." dedi.

Coşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi korumak için restorasyon yaptıklarını ama art niyetli insanlar tarafından olayın başka yere çekilmeye çalışıldığını söyledi.

Alanda sadece Şehzade Camisi bulunmadığını, Roma ve Bizans dönemine ait arkeolojik yapıların da bulunduğunu belirten Coşar, "Bölgedeki restorasyon, bilim adamları, uzmanlar ve teknik ekibin titiz çalışmalarıyla yapılıyor. Biz sadece sıva yapmıyoruz, bölgenin yok edilmesine izin vermiyoruz, bütün mücadelemiz alanın ve Türk izlerinin korunması." dedi.

Bölgedeki Türk izlerini korumak için bu restorasyonun yapılması gerektiğini vurgulayan Coşar, şunları kaydetti:

"Şehzade Korkut Camisi Türklerin bölgede yaptığı en önemli ve büyük mimari yapıdır. Bu caminin minaresinin olmaması Türklerin izlerini kapatmaktan başka bir şey değildir. Orayı atalarımız yüz yıllardır kullandı ve onların izlerini sürdürmek istiyoruz. Biz kilise, havra da restore ediyoruz ama Şehzade Korkut Camisi restorasyonuna verilen tepkileri doğru bulmuyoruz. Minare Türk dönemine ait ve onların izlerini taşıyor. Biz de bu izleri ayağa kaldırdık. Orada teknik ve bilimsel anlamda bütün çalışmalar yapılıyor. Minareyi özgüne uygun yaptık diye eleştiri alıyoruz. Restorasyona yapılan eleştiri ve tepkiler bilimsel değil, biz teknik ve bilimsel boyutuyla ilgileniyoruz."

Coşar, restorasyonların yapının ömrünü uzatmak, özgün halini korumak için yapıldığını, bir taşla ilgili bile günlerce çalıştıklarını belirtti.

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Antalya Antalya Vakıflar Bölge Müdürü Hüseyin Coşar Restorasyon Şehzade Korkut Cami

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