HABER

Restorasyondan önce hiç bu kadar yoğunluk yaşanmamıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 09:20 | Son Güncelleme

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Sümela Manastırını bu yılın 2 aylık döneminde 116 bin 525 kişi ziyaret etti.

Restorasyondan önce hiç bu kadar yoğunluk yaşanmamıştı

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Sümela Manastırını bu yılın 2 aylık döneminde 116 bin 525 kişi ziyaret etti. Sümela Manastırına özellikle bu yıl yoğun ilgi olurken Manastır, 22 Eylül 2015 tarihinde restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapatılarak 25 Mayıs’ta bir bölümü ziyarete açılmıştı.
Trabzon’un Maçka ilçesi Altındere Vadisi’ndeki Sümela Manastırı’nda zor şartlar altında 3,5 yıldır sürdürülen ve ilk etabı bitirilen restorasyon çalışmalarının ardından birinci avluya kadarki kısmı Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan’ın katılımıyla 25 Mayıs 2019 günü düzenlenen törenle açılarak ziyaretçi kabulüne başlamıştı.
Manastırı bu yılın Haziran ve Temmuz ayında 16 bin 525 kişi ziyaret ederken kapalı olmadan önceki dönemde bu kadar yoğunluk yaşanmamıştı. Adeta ziyaretçi akınına uğrayan Sümela manastırını özellikle Körfez ülkelerinden gelen turistlerde ilgi gösteriyor. Manastırı uzun yıllardan batılı turistlerinde ziyaret ettiği gözlenirken, öte yandan Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2020 yılının sonunda tamamlanmasını planlanan tüm restorasyon çalışmalarının ardından UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Sümela Manastırı’nın daimi listeye alınması için girişimlere başlayacak.

Restorasyondan önce hiç bu kadar yoğunluk yaşanmamıştı

Restorasyondan önce hiç bu kadar yoğunluk yaşanmamıştı

Restorasyondan önce hiç bu kadar yoğunluk yaşanmamıştı

PARTNER27 kiloluk fark şaşkına çevirdi27 kiloluk fark şaşkına çevirdi
Çorum’un Mecitözü ilçesine bağlı Koyunağılı köyünde bir inekte kuduz vak’ası görüldüÇorum’un Mecitözü ilçesine bağlı Koyunağılı köyünde bir inekte kuduz vak’ası görüldü
Evcilleşen kargalar beldenin maskotu olduEvcilleşen kargalar beldenin maskotu oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gece yarısı bombası! Çifte ayrılık KAP'a bildirildi

Gece yarısı bombası! Çifte ayrılık KAP'a bildirildi

Türkiye'nin ilk otobüs firması satılıyor

Türkiye'nin ilk otobüs firması satılıyor

127 general ve amiralin görev yeri değişti!

127 general ve amiralin görev yeri değişti!

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Tek kelimeyle korkunç! Ekipler alarma geçti!

Tek kelimeyle korkunç! Ekipler alarma geçti!

Kabine toplantısının ardından kayyum açıklaması! İstanbul ve Ankara sorusuna yanıt

Kabine toplantısının ardından kayyum açıklaması! İstanbul ve Ankara sorusuna yanıt

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

O Başkan'a çığ gibi tepki! Hz. Muhammed'e hakaret etti mi?

O Başkan'a çığ gibi tepki! Hz. Muhammed'e hakaret etti mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Kritik atamalar Resmi Gazete'de!

127 general ve amiralin atama işlemleri gerçekleştirildi

127 general ve amiralin görev yeri değişti!

İzmir'de markete silahlı saldırı!

İzmir'de markete silahlı saldırı!

FSM Köprüsünden atlayan adam hayatını kaybetti

FSM Köprüsünden atlayan adam hayatını kaybetti

Tekirdağ'da geri dönüşüm fabrikasında büyük yangın

Tek kelimeyle korkunç! Ekipler alarma geçti!

21 Ağustos Şans Topu sonuçları

21 Ağustos Şans Topu sonuçları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.