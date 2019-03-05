Restorasyonu süren ünlü yalıda iş kazası

Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL, (DHA) BEYKOZ'da Komodor Remzi Bey Yalısı'nda restorasyon çalışmaları yapılırken iş kazası meydana geldi. Yaralı işçi, çatıdan itfaiye ekiplerine ait merdivenle indirilerek hastaneye kaldırıldı.

Olay dün saat 15.00 sıralarında Anadolu Hisarı Toplarönü Sokak’ta bulunan "Komodor Remzi Bey Yalısı"nda meydana geldi. Yalı yeni sahibi tarafından restore ediliyordu. Bir işçi çatıda çivi çakma tabancasıyla çalışırken, çivileri sağ ayağına batırdı. Yaralı işçi Mustafa Yüksel (45), çatıdan indirilemeyince olay yerine hemen ambulans ve itfaiye ekipleri istendi. Yaralı Yüksel’e ilk müdahaleyi 112 ekipleri, çatıda yaptı. Daha sonra işçi, sedye ile itfaiyenin sepetine bağlanarak aşağıya indirildi. Mustafa Yüksel, ambulansla Ümraniye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ünlü Yalı, 2 yıl önce Eski SHP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcılarından merhum Prof. Dr. Erdal İnönü'nün eşi Sevinç İnönü tarafından iş insanı Namık Tanık’a satılmıştı.

(FOTOĞRAF)



