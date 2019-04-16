Restorasyonu tamamlanan 157 yıllık tarihi hastane binası ve türbenin açılışı yapıldı

Gökhan ÇELİK - Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Valiliği tarafından restorasyonu tamamlanan Zeynep Kâmil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin tarihi binası ve türbesinin açılışı yapıldı. Açılışta konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "41 milyonun biraz üzerinde bir rakam harcandı. Ortaya eski haline andırma ile ilgili güzel bir gayret çıktığını düşünüyoruz. Bu anlamda hizmetlere devam ediyoruz." dedi. Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın kızı Prenses Zeynep Hanım ve eşi Sadrazam Yusuf Kâmil Paşa tarafından 1862'de yaptırılan ve İstanbul'un ilk özel hayır kurumu olan Zeynep Kâmil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin tarihi binası ile türbesinin restorasyonuna 5 yıl önce başlandı. İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda baştan aşağı yenilenen tarihi hastane binası, idari hizmet binası olarak hizmet vermeye devam edecek. 157 yıllık tarihi hastane binası ve hemen bahçesinde bulunan türbenin açılışına İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve çok sayıda sağlık çalışanı katıldı. "EMEĞİ GEÇENLERE İSTANBULLULAR ADINA YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDİYORUZ" İstanbul Valisi Ali Yerlikaya “Zeynep Kamil Eğitim Araştırma Hastanesi ve türbesinin valilik olarak restorasyonunu bitirdik. Bu bizim için büyük nimet. Başlatan şimdiki Ankara Valimiz, meslektaşım Vasif bey. Bitirmek bize nasip oldu. Emeği geçen dahili olan, gayreti olan herkese bizler sizler adına, bütün İstanbullular adına yürekten teşekkür ediyoruz." diye konuştu. "41 MİLYONUN BİRAZ ÜZERİNDE BİR RAKAM HARCANDI" Yerlikaya, “Valilik olarak sadece Zeynep Kamil Kadın Çocuk Araştırma Hastanesi'nde değil, gücümüz yettiği her türlü, ecdadın bizlere bırakmış olduğu eserlere kalbi dokunuşlar yapıyoruz. Bizden sonra gelecek olan nesillere bu eserleri en güzel şekilde aktarıyoruz. Burada da bunu yaptık. 41 milyonun biraz üzerinde bir rakam harcandı. Ortaya eski halini andırma ile ilgili güzel bir gayret çıktığını düşünüyoruz. Bu anlamda hizmetlere devam ediyoruz. Valilik olarak çok devam eden işlerimiz var. Türbelerimiz, çeşmelerimiz ve hastanelerimiz var yapılan. Bunları gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmak gibi bir görevimiz var. Bu restorasyonun en güzel şekilde güzelce korunduğuna inanıyor, Allah'a bize fırsatı verdiği için şükür ediyor ve tüm İstanbullulara bu hizmetin en güzel şekilde hizmet vereceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı. "EN BÜYÜK HEDEFİMİZ, 2023'TE İSTANBUL'U DÜNYANIN SAĞLIK BAŞŞEHRİ YAPMAK" İstanbul Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu da “Sağlığını korumak, hastalığı tedavi etmek daha kolay. O yüzden hastalanmadan sağlığımızı koruyalım. Egzersiz ve kilomuza dikkat ederek bağımlılıklardan uzak duralım. Aile hekimleri, aşı ve tarama kanser programları gibi, ki ülkemizde bunların bağırsak, göğüs ve rahimle ilgili aile hekimliklerinde ücretsiz yapılan tarama programları ile erken tanı ile tedaviyi ve koruyucu hekimliği ön plana çıkarmayı arzuluyoruz. En büyük hedefimiz 2023'te İstanbul'u dünyanın sağlık başşehri yapmak, Sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde bunu başaracağımıza inanıyorum. Bu yapıların, milletimize daha iyi hizmet verecek bu yapıların millete hayırlar getirmesini, nice sağlık hizmetler sunmasını Allah'tan niyaz ediyorum" dedi. Konuşmaların ardından İstanbul Valisi ve beraberindeki protokol, kırmızı kurdele keserek restorasyonu yapılan binanın açılışını yaptı. Daha sonra hastane Başhekimi Doç. Dr. Semra Kayataş Eser, protokole hastaneyi gezdirerek bilgi verdi.

