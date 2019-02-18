Restorasyonu tamamlanan Sultan II. Bayezid Camisi yeniden ibadete açıldı

Amasya’da restorasyon çalışmaları tamamlanan 533 yıllık Sultan II. Bayezid Camisi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katıldığı törenle yeniden ibadete açıldı.

1481-1486 yılları arasında Amasya Valisi Şehzade Ahmet tarafından babası Sultan II. Bayezid adına yaptırılan şehrin en büyük ibadethanesinde Vakıflar Genel Müdürlüğünce 2,5 yılı aşkın süredir devam eden kapsamlı restorasyon çalışmaları tamamlandı. 1939’daki depremde hasara uğrayan tarihi caminin 1952 yılında çekilmiş fotoğraflarında görülen yaklaşık 400 yıllık orijinal kalem işi süslemelerin birebir benzerleri yeniden kubbeye işlendi. Arşiv incelemelerinde bulunan süslemeler aralarında kadın nakkaşlarında olduğu ustaların elinden yeniden hayat buldu.

Açılışa katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 12 milyon lira harcanarak restorasyonu tamamlanan ecdat eseri caminin açılışının hayırlara vesile olmasını diledi. Öğle namazı için caminin içerisi dolarken, bazı vatandaşlar namazını avluda kıldı.

Şehri dolaşıp Vali Osman Varol ve Belediye Başkanı Cafer Özdemir’den yapılan çalışmalar konusunda bilgiler alıp destek olacaklarını vurgulayan Bakan Ersoy, kentsel ölçekli markalaşma kapsamına alınan Amasya’nın en iddialı şehirler arasında olduğunu söyledi.

Turizmde hedeflerin yükseldiğine değinen Ersoy, “Artık turizm Türkiye için stratejik sektörler arasına girdi” diye konuştu.