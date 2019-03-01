Restore edilen Ali Paşa Camisi ibadete yeniden açıldı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - OSMANLI padişahlarından 2'nci Selim zamanında, Ali Paşa tarafından yaptırılan ve kendi adını taşıyan 447 yıllık cami, 14 aydır sürdürülen restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla ibadete yeniden açıldı.

Osmanlı Dönemi'nde Ali Paşa tarafından 1572 yılında yaptırılan camide, Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce 14 ay önce restorasyon çalışması başlatıldı. İbadete kapatılan caminin eskiyen kurşun kaplama kubbeleri başta olmak üzere iç ve dış cephesi restore edildi. Caminin uzun yıllar kirlenen iç ve dış cephe duvarları ise mikro kumlama yöntemiyle temizlendi. Caminin içten ve dıştan aydınlatma sistemi de restorasyon çalışmaları kapsamında yenilenirken, restorasyonun ardından tarihi şadırvanın bakımı yapıldı. Restorasyon çalışmaları sırasında 5 kat yağlı boya ile kaplı ahşap mahfilin üzerinden 16'ncı yüzyıldan kalma ahşap üstü kalem işlemesi süsler ortaya çıkarıldı. Kadınların namaz kılması için tasarlanan mahfil bölümündeki restorasyon çalışmalarında yağlı boya ile kaplı ahşap korkulukların altından kalem işlemesi desenler ortaya çıktı.

'ANADOLU'YA TÜRK MİLLETİNİ VURDUĞU MÜHÜR'

Caminin 14 ay sonra yeniden ibadete açılması için düzenlenen törene Vali Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Ali Hürata, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili ve kent sakinleri katıldı. Kura'n-ı Kerim okunmasıyla başlanan açılış programında konuşan Vali Balcı, ''Bu cami, sadece bir cami değil aynı zamanda Türk milletinin yüksek ilmini, irfanını gösteriyor. Ayrı da bir yeri var. Sadece bu cami değil Anadolu'nun her yerinde böyle atalarımızdan kalan hanlar, hamamlar, camiler var. Bunlar milletimizin yüz akı eserler. Anadolu'ya Türk milletini vurduğu birer mühür bunlar. Böyle güzel bir eserin restorasyon sonrasında açılışında bulunmaktan büyük mutluluk duydum. Bu ve buna benzer eserlerin restorasyonu artarak devam edecek. Tokat 900 adımda 900 yıllık tarihin görüldüğü bir yer. İstanbul'dan sonra tarihi eserlerin en çok olduğu ilimiz. Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı eserlerinin üçünün görüldüğü bir il. Türkiye’nin bütün şehirlerinden vatandaşlarımızı buradaki eserleri görmeye davet ediyorum. Yaklaşık 3,5 milyon liraya yakın para harcandı ama para çok önemli değil. Bu eserin ayakta kalması önemli'' dedi

Konuşmaların ardından Müftü Bilgili'nin duasıyla hizmete açılan camide cuma namazı kılındı.