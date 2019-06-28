Restore edilen Hatice Turhan Valide Sultan Türbesi açıldı

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restorasyonu tamamlanan Hatice Turhan Valide Sultan Türbesi'ne ilişkin, "Türbede Osmanlı hanedanından 82 kişi medfundur. Dolayısıyla gerçekleştirilen çalışma çok kapsamlı ve titiz bir restorasyon uygulaması oldu." dedi.

Ersoy, Eminönü'nde bulunan Hatice Turhan Valide Sultan Türbesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Osmanlı türbe mimarisinde çok önemli ve farklı yere sahip 3 türbeden oluşan bu yapıyı gelecek kuşaklara miras bırakmak adına ciddi ve yoğun bir mesai harcandığını söyledi.

Türbede Osmanlı hanedanından 82 kişi medfun olduğunu belirten Ersoy, "Dolayısıyla gerçekleştirilen çalışma çok kapsamlı ve titiz bir restorasyon uygulaması oldu." dedi.

Türbenin Osmanlı hanedanına mensup hanım sultanlarının defnedilmesiyle fonksiyonunu kaybederek havatin türbesi olarak anılmaya başlandığını ifade eden Ersoy, şöyle devam etti:

"Türbelerin restorasyon uygulama işi 10 Ekim 2012 tarihinde sözleşmeye bağlanmış, 6 yıl süren çalışmalarda, altın varak uygulama, malakari imalatları, kalem işleri, desen tamamlama gibi hassas ve sanatsal çalışmalardan, taş temizlikleri, sistem odası onarımı gibi titiz ve tamamlayıcı idari işlere kadar yaklaşık 25 başlıklı çalışma gerçekleştirildi. Bunların yanında isim levhaları, sanduka çuhaları, fes ve kabukların da gerekli yenileme ve düzenleme çalışmaları yapıldı ve türbe içerisine yerleştirildi. Her türlü güvenlik donanımları ve ihtiyaç alanları da tamamlandı."