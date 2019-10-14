Mynet Trend

Resualyn'da teröristlerin geri çekilme anları görüntülendi

Betül Kurucu Betül Kurucu
VİDEO  | 14.10.2019 09:25 | Son Güncelleme

Suriye'de Fırat'ın doğusunun teröristlerden arındırılmasına yönelik sürdürülen Barış Pınarı Harekatı'nda TSK ve Suriye Milli Ordusu birliklerinin kontrolü sağladığı Resualyn'da, teröristlerin geri çekilme anları görüntülendi. Yerel kaynaklardan elde edilen görüntüde otomatik silahların yanı sıra birinde omuzdan atılan ısı güdümlü hava savunma füzesi de bulunan 4 teröristin kaçış anı yer alıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan ve Suriye Milli Ordusu arkerlerinin de katıldığı Fırat'ın doğusunun teröristlerden arındırılmasına yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı, planlandığı gibi devam ediyor. Hava Kuvvetleri ile karadan topçu birliklerinin PKK/PYD-YPG’li terörislerin mevzilerini bomba yağdırması ile başlayan harekatta daha sonra zırhlı birlikler Tel Abyad ile Rasulayn'a ilerlemeye başladı. Yaşanan çatışmaların ardından birlikler Resualyn'a girdi. TSK ve Suriye Milli Ordusu birliklerinin kontrolü sağladığı Resualyn'da, teröristlerin geri çekilme anları görüntülendi. Yerel kaynaklardan elde edilen görüntülerde silahlı bir teröristin diğer teröristleri çağırması görülüyor. Kısa süre görüntüye giren ve birinin omuzunda, omuzdan atılan ısı güdümlü füze sistemi bulunan 3 terörist daha beliriyor. 4 terörist evlerin arasından kaçarak gözden kayboluyor. (DHA)

Yemesi güzel ama öyle bir zararı var ki... Yemesi güzel ama öyle bir zararı var ki...
İzmirli gençten ABD'lileri hayran bırakan teklifİzmirli gençten ABD'lileri hayran bırakan teklif
Polislerin gözü önünde böyle çatıştılarPolislerin gözü önünde böyle çatıştılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Resulayn Suriye

En Çok Okunan Trend Haberler

10 kişilik aile en yapılmayacak şeyi yaptı!

10 kişilik aile en yapılmayacak şeyi yaptı!

Sürpriz evlilik! Sosyal medyadan duyurdu: "Yüz bin kere evet"

Sürpriz evlilik! Sosyal medyadan duyurdu: "Yüz bin kere evet"

Oyları sayan onlarca kişi hastaneye kaldırıldı!

Oyları sayan onlarca kişi hastaneye kaldırıldı!

Acı olay! Düğününe 12 gün kala hayatını kaybetti!

Acı olay! Düğününe 12 gün kala hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çatı kadından atlayan kadını, polis böyle kurtardı

Çatı kadından atlayan kadını, polis böyle kurtardı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

14 yaşındaki kızın feci sonu!

14 yaşındaki kızın feci sonu!

Kız öğrenciye dayak! Sosyal medyada tepki yağdı

Kız öğrenciye dayak! Sosyal medyada tepki yağdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hızlı trende sürpriz teklif!

İzmirli gençten ABD'lileri hayran bırakan teklif

Van'da gasp edilen malzamaleri paylaşamayan şahıslar, polisin önünde çatıştı

Polislerin gözü önünde böyle çatıştılar

Malatya'da iş yerini basan saldırganlar adeta terör estirdi

Korku dolu anlar! İş yerini basıp adeta terör estirdiler

Deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

Nefes kesen anlar! Gerçeğini aratmadı

Diyarbakır'da feci kaza! Ölümden saniyelerle kurtuldu

Ölümden saniyelerle kurtuldu

Çocuklardan Mehmetçiklere selam

Çocuklardan Mehmetçiklere selam

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.