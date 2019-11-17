Resul Dindar, Almanya'da konser verdi

Zonguldaklılar gecesinde sahne alacağı ve konsere dair neler hissettiğin sorusuna Resul Dindar, “Her yerde aynı duygu ve performansla sahne alıyorum, dolayısıyla farklı bir ortam beklemiyorum. İnsanlara şarkılarımı, türkülerimi seslendirmeye çalışıyorum. Karadeniz müziğini, doğru ve güzel bir şekilde paylaşmaya çalışıyorum. Zonguldaklılar, genel olarak bana yakındırlar, kültür olarak da yakınlar, kendimi yabancı hissetmeyeceğim. Aslında sahnede ne hissedeceğimi, bende merak ediyorum, güzel olacak, iyi geçecek diye düşünüyorum” yanıtını verdi.

Sahnede adeta şarkılarınızı yaşıyor gibi okuyorsunuz yorumuna Resul Dindar, “Bu halk müziği icra etmemle alakalı olabilir. Sonuçta yöre müziği yapıyorum, bir kültürü temsil etmeye çabalıyorum, bu da bana ait bir şey, çünkü Karadenizliyim. Haliyle, içimde yaşadığım heyecan ya da her neyse, onu paylaşmaya çalışıyorum. Bunun için özel bir çaba sarf etmiyorum, içimden geldiği gibi davranıyorum. Ben o kültürü yaşıyorum, bu konuda da zorlanmıyorum. Yaşadığım doğal halim. Yaşıyorum, taşıyorum, paylaşıyorum. Aslında taşıyorum, taşıdığım şeyi yaşıyorum, haliyle paylaşmış oluyorum” dedi.

‘KAZIM KOYUNCU'NUN IŞIĞINDAN YÜRÜYORUM’

Karadeniz dışında da çok dinlendiği, bunu nasıl başardığı sorusuna sevilen sanatçı, “Ben onu kendi üstüme almıyorum, Karadeniz müziği zaten genel olarak seviliyor. Çünkü şarkılarımızla, duygularımızla, toprağımızla memleketimizde sevilen insanlarız. Güzel bir toprağa, güzel bir coğrafyaya sahibiz. Bundan dolayı olduğunu düşünüyorum. Kazım Koyuncu'nun başlattığı Karadeniz müziği ateşi var. Biz onun ışığında yürümeye çalışıyoruz, çabalıyoruz. Yani ben doğal bir şekilde memleketimi, müziğimizi temsil etmeye çalışıyorum. Bazen repertuvarımda farklı yöre eserlerini de okuyorum, kısmen belki ondan olabilir. Ben yine de Karadeniz coğrafyasının özel olduğunu düşünüyorum, herkesi, her dinleyiciyi seviyoruz” cevabını verdi.