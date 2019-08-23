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Resul Dindar’dan ilk klip

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 14:20 | Son Güncelleme

Karadeniz müziğinin sevilen sesi Resul Dindar ilk klibi olan “Sevdam ile Beraber” şarkısıyla dinleyicisinin karşısına çıktı.Rd Müzik etiketiyle bugünden itibaren tüm digital platformlarda yayında olan sanatçının ilk klip çalışmasının yönetmenliğini, Uluslararası belgesel film festivallerinde bir çok ödül almış olan Alihan Erbaş ve Harun Köybaşı üstlendi.“Sevdam ile Beraber” klibi Karadeniz’de, Artvin’in Arhavi ve Hopa ilçelerinin doğal güzelliklerinde, sanatçının yetiştiği bölgenin atmosferinde duygusal bir hikaye eşliğinde çekildi.

Resul Dindar’dan ilk klip

Karadeniz müziğinin sevilen sesi Resul Dindar ilk klibi olan “Sevdam ile Beraber” şarkısıyla dinleyicisinin karşısına çıktı.
Rd Müzik etiketiyle bugünden itibaren tüm digital platformlarda yayında olan sanatçının ilk klip çalışmasının yönetmenliğini, Uluslararası belgesel film festivallerinde bir çok ödül almış olan Alihan Erbaş ve Harun Köybaşı üstlendi.
“Sevdam ile Beraber” klibi Karadeniz’de, Artvin’in Arhavi ve Hopa ilçelerinin doğal güzelliklerinde, sanatçının yetiştiği bölgenin atmosferinde duygusal bir hikaye eşliğinde çekildi. Klipte sevdiği kadın rolünü de eşi Derya Dindar canlandırdı.

Resul Dindar’dan ilk klip

Resul Dindar’dan ilk klip

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