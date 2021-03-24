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Resul Kurt kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Doç. Dr. Resul Kurt'un hayat hikâyesi

24.03.2021 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti’nin yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) kadrosunda yer alan Doç. Dr. Resul Kurt, 2009’da Mehmet Koçak'la beraber kurduğu "Kurt ve Koçak Danışmanlık, Eğitim Ve Yayıncılık Tic. Ltd. Şti."nde özel sektör ve kamuya iş hukuku ve sosyal konularla ilgili danışmanlık hizmeti veriyor. MKYK kadrosunda bulunan isimlerden olan Resul Kurt, aslen Adıyamanlıdır…

Resul Kurt kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Doç. Dr. Resul Kurt'un hayat hikâyesi

Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü’nde müfettiş yardımcısı olarak çalışan Resul Kurt, 1996’da bankacılık ve sigortacılık alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1998’de sigorta müfettişliğine atanan Resul Kurt, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığında Sigorta Müfettişi olarak çalıştı.

RESUL KURT KİMDİR?

1971’de Adıyaman’da doğan Resul Kurt, ilköğretimini Adıyaman 12 Eylül İlkokulunda, Orta Öğrenimini Gazi Ortaokulunda ve Adıyaman Lisesi’nde bitirdikten sonra 1992’de İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu.

Aynı sene İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Organizasyon Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimine başlayan Resul Kurt, 6 Mart 1995’te Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Sigorta Müfettiş Yardımcısı olarak çalışmaya başladı. 1996’da Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Sosyal Sigortacılık Anabilim dalında Yüksek Lisans yapan Resul Kurt, 3 senelik Müfettiş Yardımcılığı dönemini müteakip yeterlik sınavından geçerek, 1998’de Sigorta Müfettişliğine atandı.

1999’da Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Sosyal Sigortacılık Anabilim dalında Yüksek Lisans eğitimini, “Sosyal Sigortalarda Denetim ve Özel Bir Denetim Yöntemi Olarak Asgari İşçilik Uygulaması” konulu master teziyle bitiren Resul Kurt, Sosyal Sigortacılık Bilim Uzmanı oldu.

Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığında Sigorta Müfettişi olarak çalışan Resul Kurt, 2006-2007 yılları arasında Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Danışmanlığı yaptı.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında Başmüfettiş olarak çalışan Resul Kurt, görevinden 22 Aralık 2008’de istifa ederek ayrıldı.

Marmara Üniversitesi Mali Hukuk programında "Vergi Hukuku Açısından Hizmet Akdi" konulu doktora tezini 2010’da tamamladı.

Marmara Üniversitesi SBMYO Öğretim Görevlisi olarak görev yaptı.

2009 yılı başında Mehmet Koçak'la birlikte kurduğu "Kurt ve Koçak Danışmanlık, Eğitim Ve Yayıncılık Tic. Ltd. Şti."nde kamu ve özel sektöre iş hukuku ve sosyal konularında danışmanlık hizmeti vermektedir.

Evli ve İki çocuk sahibi olup İngilizce bilmektedir.


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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi

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