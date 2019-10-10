Resulayn Bombardıman Altında Ceylanpınar Boşaltılıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte Fırat’ın doğusuna yönelik düzenlediği askeri harekat sürüyor.

Operasyon kapsamında gün boyunca Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine konuşlu obüs bataryaları Suriye’nin Resulayn kentinde Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) ait belirli hedefleri bombaladı. Bombardımanın etkisiyle kentte dumanların yükseldiği gözlendi.

Öte yandan Resulayn tarafından ateşlendiği ileri sürülen havan mermilerinin isabet ettiği Ceylanpınar’da iki kişi hayatını kaybederken 14 kişi ise yaralandı. Belediye hoparlörlerinden yapılan anonsun ardından sınıra yakın mahallelerdeki evler emniyetin koordinesiyle boşaltılmaya başlandı. Ceylanpınar Devlet Hastanesine çeşitli branşlarda uzmanlığa sahip 100 doktor sevk edildiği belirtildi.

Siviller kenti terk etti

Gün boyunca kentten sivillerin çıkışı sürdü. Şehrin belirli noktalarında asker ve polise ait zırhlı araçlar nöbet tutuyor. Esnafın büyük çoğunluğunun kepenk kapattığı, şehirde halkın sokağa çıkmak yerine evde bekledikleri gözlendi.

Diğer yandan gün içinde Tel Abyad bölgesinden atıldığı ileri sürülen havan mermilerinin Akçakale’deki evlere isabet etmesi sonucu ölü ve yaralıların olduğu tespit edilirken, TSK’nın Tel Abyad’a yönelik bombardımanı akşam saatlerinde devam etti. Akçakale Gümrük Kapısı’nın Suriye tarafında bulunan bazı bölgelerdeki kuru otların yanması sonucu yangın çıktı.

