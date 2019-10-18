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Resulayn'da terör örgütü YPG/PKK'nın MOBESE merkezi basıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 14:08 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK/YPG'nin Resulayn'da bulunan MOBESE merkezi, Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri tarafından basıldı. Görüntülerde, YPG’lilerin, merkezde bulunan ekipmanları da alarak kaçtıkları görüldü.

Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, YPG/PKK’nın Resulayn’daki çeşitli bölgeleri kameralarla izledikleri MOBESE merkezi basıldı. SMO’nun yayınladığı görüntülerde merkezle ilgili bilgi veren asker, YPG/PKK terör örgütü mensuplarının, merkezde bulunan ekipmanları da alarak kaçtıklarını söyledi.

HER YERİ İZLEMİŞLER

SMO askeri, ekipmanların bulunduğu panellerin üzerindeki yazıları okuyarak, YPG/PKK’nın sokakları, kavşakları, otobüs duraklarını, restoran ve dükkanların yanında Resulayn ve Haseke otobüs garajlarını da güvenlik kameralarıyla izlediklerini söyledi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
resulayn YPG MOBESE

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