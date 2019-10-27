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Resulayn şehidi için tören düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2019 16:47 | Son Güncelleme

Resulayn şehidi için tören düzenlendi Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine komşu, Suriye’nin Resulayn bölgesinde arama tarama faaliyeti yapan askerlere PKK/YPG’li teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Erdoğan Türkel'in cenazesi, düzenlenen törenle memleketi Adana'ya uğurlandı.

Resulayn şehidi için tören düzenlendi

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine komşu, Suriye’nin Resulayn bölgesinde arama tarama faaliyeti yapan askerlere PKK/YPG’li teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Erdoğan Türkel'in cenazesi, düzenlenen törenle memleketi Adana'ya uğurlandı.

Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Resulayn'ın doğusundaki Ebu Raseyn köyünde teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Erdoğan Türkel için Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda tören düzenlendi. Törene Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, AK Parti milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri ve Ahmet Akay, CHP milletvekili Aziz Aydınlık, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

İl Müftüsü tarafından okunan duanın ardından şehit Türkel’in Türk bayrağına sarılı tabutu, dualar eşliğinde askeri kargo uçağına konuldu. Şehit Uzman Çavuş Türkel'in cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Adana'ya götürüldü.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)

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