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Resulayn şehir merkezinin kontrolü ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2019 12:21 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin, Fırat'ın doğusundaki terörist unsurlara yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn şehir merkezinin kontrolü ele geçirildi.

Resulayn şehir merkezinin kontrolü ele geçirildi

ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE'nin, Fırat'ın doğusundaki terörist unsurlara yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn şehir merkezinin kontrolü ele geçirildi.
Suriye Milli Ordusu, Resulayn şehir merkezinde kontrolü ele geçirdi. Fırat’ın doğusundaki terörist unsurlara yönelik 9 Ekim tarihinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn şehir merkezinin kontrolü ele geçirildi. Suriye Milli Ordusu güçlerinin 12 Ekim tarihi itibarıyla sabah saatlerinde Resulayn şehir merkezinde kontrolü sağladığı kaydedildi.
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Resulayn şehir merkezinin kontrolü ele geçirildiResulayn şehir merkezinin kontrolü ele geçirildiResulayn şehir merkezinin kontrolü ele geçirildiResulayn şehir merkezinin kontrolü ele geçirildi

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