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Resulayn'da 7 bin 222 öğrenci dersbaşı yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 19:22 | Son Güncelleme

Resulayn'da 7 bin 222 öğrenci dersbaşı yaptı

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Suriye'nin Resulayn ilçesinde 7 bin 222 öğrencinin dersbaşı yaptığı bildirildi.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin koordinesinde insani yardımların sürdüğü Resulayn'da 45 okul eğitim verecek duruma getirildi.

Bölgede, Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinasyonunda görevlendirilen kurum ve kuruluşlarca okulların önemli eksiklikleri giderildi.

Bu kapsamda ilçede 319 Suriyeli öğretmenin görevlendirildiği 45 okuldaki 371 derslikte, 7 bin 222 öğrenci dersbaşı yaptı.

Kitapları Suriye'nin diğer bölgelerinden temin edilen öğrencilere, kırtasiye, çanta ve giysi yardımları da yapıldı.

Uzun yıllar terör örgütlerinin işgali altında kalması nedeniyle eğitim öğretimden mahrum olan Resulaynlı çocuklar, yeniden okullarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Okullara, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) aracılığıyla Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları desteğiyle temin edilen 150 soba ve 5 bin 940 litre mazot da dağıtıldı.

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Anahtar Kelimeler:
eğitim Rasulayn Suriye Şanlıurfa

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