Resulayn’da bomba yüklü araç patladı: 1 ölü, 2 yaralı

Suriye’nin Resulayn kentinin kırsalındaki Al-Zaydiyah köyünde Suriye Milli Ordusu kontrol noktasının yakınında bomba yüklü aracın patlaması sonucu 1 sivilin hayatını kaybettiği, 2 sivilin yaralandığı bildirildi.
Suriye’nin Resulayn kentinin kırsalındaki Al-Zaydiyah köyünde Suriye Milli Ordusu kontrol noktasının yakınında bomba yüklü araç patladı. Patlama sonucu 1 sivilin hayatını kaybettiği, 2 sivilin yaralandığı bildirildi. Yaralılar, olay yerine gelen sivil savunma ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.