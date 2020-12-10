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  4. Resulayn’da bomba yüklü araç patladı: En az 2 ölü

Resulayn’da bomba yüklü araç patladı: En az 2 ölü

10.12.2020 17:17 | Son Güncelleme:
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Suriye’nin Resulayn ilçesinin güney girişinde bulunan Suriye Milli Ordusu’na (SMO) bağlı polis kontrol noktasında bomba yüklü aracın patlaması sonucu en az 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.Suriye’nin Resulayn ilçesinin güney girişinde bulunan Suriye Milli Ordusu’na (SMO) bağlı polis kontrol noktasına, PKK militanları tarafından bomba yüklü araç ile saldırı düzenlendi.

Suriye’nin Resulayn ilçesinin güney girişinde bulunan Suriye Milli Ordusu’na (SMO) bağlı polis kontrol noktasında bomba yüklü aracın patlaması sonucu en az 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Suriye’nin Resulayn ilçesinin güney girişinde bulunan Suriye Milli Ordusu’na (SMO) bağlı polis kontrol noktasına, PKK militanları tarafından bomba yüklü araç ile saldırı düzenlendi. Kontrol noktasında yaşanan patlamada en az 2 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi ise yaralandı. Olay yerine sivil savunma ekipleri sevk edilirken, yaralılar en yakın hastaneye kaldırıldı.

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