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Resulayn’da çocuklar sinema keyfi ile büyük mutluluk yaşadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 10:53 | Son Güncelleme

Barış Pınarı Harekatı ile Türkiye’nin kontrolüne geçen Resulayn ilçesine bağlı Nukra köyü öğrencileri, Şanlıurfa Valiliği tarafından düzenlenen sinema etkinliği ile büyük mutluluk yaşadı.Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün mobil sinema tırını Resulayn’a göndererek çocuklara unutulmaz bir gün yaşatan Vali Erin, kendisi yanlarında olamasa da çocukların sevincine ortak oldu.Savaş ve benzeri sıkıntılı durumlardan en çok çocukların etkilendiğini ve oluşması muhtemel travmaların, tüm hayatlarını etkileyeceğini ifade eden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, “Suriye’de savaş ve işgalin ortasında kalarak uzun süre eğitim öğretim imkanından mahrum olan bu masum çocuklar, Türkiye’den gelecek desteğe muhtaç durumdaydı.

Barış Pınarı Harekatı ile Türkiye’nin kontrolüne geçen Resulayn ilçesine bağlı Nukra köyü öğrencileri, Şanlıurfa Valiliği tarafından düzenlenen sinema etkinliği ile büyük mutluluk yaşadı.
Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün mobil sinema tırını Resulayn’a göndererek çocuklara unutulmaz bir gün yaşatan Vali Erin, kendisi yanlarında olamasa da çocukların sevincine ortak oldu.
Savaş ve benzeri sıkıntılı durumlardan en çok çocukların etkilendiğini ve oluşması muhtemel travmaların, tüm hayatlarını etkileyeceğini ifade eden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, “Suriye’de savaş ve işgalin ortasında kalarak uzun süre eğitim öğretim imkanından mahrum olan bu masum çocuklar, Türkiye’den gelecek desteğe muhtaç durumdaydı. Bir yandan devletimizin imkanlarıyla Tel Abyad ve Resulayn’da hayatın normale dönmesi için gerekli her türlü çalışmayı sürdürürken, diğer yandan da yaşadıkları topraklarda mutlu olmayı en fazla hak eden çocuklar için çaba sarf ediyoruz. Okullarını yeniliyoruz, giyim ve gıda ihtiyaçlarını temin ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde temelden çatıya yenilenerek hizmete sunulan Nukra köyü ilk ve ortaokulu öğrencilerine bugün de sinema keyfi yaşatmak istedik. Çünkü, çocukların mutlu olmadığı bir dünyada diğer her şey anlamsız kalır” diye konuştu.
Vali Erin’in talimatıyla bugün Resulayn’a giden mobil sinema, kısa sürede kurulumunu tamamlayarak Nukralı çocukları kabul etti. 110 çocuğun iki seans halinde Selahaddin Eyyübi ve Tarzan çizgi filmlerini izleme şansı yakaladığı etkinlikte, çocuklara çikolata ikramı da yapıldı.
Sinema gösterimi sonrası çocuklar Türkiye’ye teşekkür ederken, okulun Suriyeli öğretmenleri de destek ve katkılarından dolayı Vali Erin şahsında tüm emeği geçenlere şükranlarını sundular. Türkiye’nin, ülkelerine yaptığı büyük iyiliği unutmayacaklarını ifade eden öğretmenler, "Çocuklarımız için böyle büyük bir inceliği düşünen Valimize ve buraya kadar gelen tüm görevlilere teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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