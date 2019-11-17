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Resulayn’da kadın doğum polikliniği hizmet vermeye başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 12:32 | Son Güncelleme

Resulayn Devlet Hastanesi Kadın Doğum Polikliniğinde Türk ve Arap hekimler bugün itibarıyla hasta kabulüne başladı.Barış Pınarı Harekatı ile TSK ve Suriye Milli Ordusu kontrolüne geçen Resulayn’da hayat normale dönüyor.

Resulayn’da kadın doğum polikliniği hizmet vermeye başladı

Resulayn Devlet Hastanesi Kadın Doğum Polikliniğinde Türk ve Arap hekimler bugün itibarıyla hasta kabulüne başladı.
Barış Pınarı Harekatı ile TSK ve Suriye Milli Ordusu kontrolüne geçen Resulayn’da hayat normale dönüyor. 7 Kasım tarihinden itibaren Resulayn Devlet Hastanesinde hasta kabulüne başlanırken, bugün de kadın doğum polikliniğinde Türk ve Arap hekimler hasta kabulüne başladı. Hastanede incelemeleri sonrası bir açıklama yapan Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Emre Erkuş, hastanenin kadın doğum polikliniğinin bugün itibarıyla hizmete başladığını ve yakın zamanda acil bölümün de hizmet vereceğini söyledi. Akkuş, hastanenin 200 yataklı olacağını ifade etti.

Resulayn’da kadın doğum polikliniği hizmet vermeye başladı

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