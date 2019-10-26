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Resulayn’da mayın temizleme çalışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2019 10:58 | Son Güncelleme

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılarak YPG/PKK’lı teröristlerden temizlenen Resulayn’da Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından mayın temizleme çalışmaları yapıldı.Resulayn’da terör örgütü YPG/PKK tarafından yerleştirilen mayınları temizleme çalışmaları sürüyor.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılarak YPG/PKK’lı teröristlerden temizlenen Resulayn’da Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından mayın temizleme çalışmaları yapıldı.
Resulayn’da terör örgütü YPG/PKK tarafından yerleştirilen mayınları temizleme çalışmaları sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Resulayn’ın merkez ve köylerinde mayın temizleme çalışmaları yaptı. Bazı mayınlar patlatılarak etkisiz hale getirildi. Adım adım süren temizleme çalışmalarında bu sabah çok sayıda mayın söküldü. Sivillerin normal hayata dönebilmeleri ve güvenli bir şekilde yaşayabilmeleri için temizleme çalışmalarının sürdüğünü belirten Suriye Milli Ordusu Komutanlarından Ebü Ubeyd, “TSK askerleri ile işbirliği içerisinde sivillerin evlerine geri dönebilmeleri için bölgeyi mayın ve el yapımı patlayıcılardan temizledik” ifadelerini kullandı.

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