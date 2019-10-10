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Resulayn'da SMO ile çatışan teröristler silah ve mühimmatlarını bırakarak kaçtı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2019 22:32 | Son Güncelleme

 TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Fırat'ın doğusunun terör örgütlerinden arındırılmasına yönelik başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı' planlandığı gibi devam ederken, Rasulayn'da Suriye Milli Ordusuna bağlı Hamza Tümeni askerlerinden kaçan teröristlerden geriye kalan silah ve mühimmatlar görüntülendi. Tümendeki SMO askeri, 2'nci Tabur 2'nci Tümen olarak, PKK/PYD/YPG'li teröristlerin kaçarken geride bıraktığı silah, mühimmatlar ve askeri malzemeleri paylaştı.

Resulayn'da SMO ile çatışan teröristler silah ve mühimmatlarını bırakarak kaçtı

Hasan DÖNMEZ/SURİYE, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Fırat'ın doğusunun terör örgütlerinden arındırılmasına yönelik başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı' planlandığı gibi devam ederken, Rasulayn'da Suriye Milli Ordusuna bağlı Hamza Tümeni askerlerinden kaçan teröristlerden geriye kalan silah ve mühimmatlar görüntülendi. Tümendeki SMO askeri, 2'nci Tabur 2'nci Tümen olarak, PKK/PYD/YPG'li teröristlerin kaçarken geride bıraktığı silah, mühimmatlar ve askeri malzemeleri paylaştı.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun birlikte yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı, etkin şekilde devam ederken, teröristler de çatışma bölgelerinde yer yer silah ve mühimmatlarını bırakarak kaçıyor. 174 teröristin etkisiz hale getirildiği harekatta, bu teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat da ele geçirildi.
Barış Pınarı Harekatı bölgesi içindeki Rasulayn'da teröristlerle mücadele eden Suriye Milli Ordusuna bağlı Hamza Tümeni'ne bağlı özel kuvvetlerden kaçan teröristlerden geriye kalan silah ve mühimmatlar görüntülendi. Suriye Milli Ordusuna bağlı bir asker, bugünün tarihini vererek konuştuğu görüntülerde, ele geçirilen silah ve mühimmatları gösteriyor. Söz konusu asker, yere serilen silah ve mühimmatları işaret ederken, Arapça olarak "2. Tabur 2. Tümen olarak PKK'dan ele geçirdiğimiz silah ve mühimmatlar" ifadesini kullanıyor.

FOTOĞRAFLI

Resulayn'da SMO ile çatışan teröristler silah ve mühimmatlarını bırakarak kaçtı

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