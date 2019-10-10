HABER

RESULAYN'DA SMO İLE ÇATIŞAN TERÖRİSTLER SİLAH VE MÜHİMMATLARINI BIRAKARAK KAÇTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 22:33 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Fırat'ın doğusunun terör örgütlerinden arındırılmasına yönelik başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı' planlandığı gibi devam ederken, Rasulayn'da Suriye Milli Ordusuna bağlı Hamza Tümeni askerlerinden kaçan teröristlerden geriye kalan silah ve mühimmatlar görüntülendi.

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Fırat'ın doğusunun terör örgütlerinden arındırılmasına yönelik başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı' planlandığı gibi devam ederken, Rasulayn'da Suriye Milli Ordusuna bağlı Hamza Tümeni askerlerinden kaçan teröristlerden geriye kalan silah ve mühimmatlar görüntülendi. Tümendeki SMO askeri, 2'nci Tabur 2'nci Tümen olarak, PKK/PYD/YPG'li teröristlerin kaçarken geride bıraktığı silah, mühimmatlar ve askeri malzemeleri paylaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun birlikte yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı, etkin şekilde devam ederken, teröristler de çatışma bölgelerinde yer yer silah ve mühimmatlarını bırakarak kaçıyor. 174 teröristin etkisiz hale getirildiği harekatta, bu teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat da ele geçirildi.

Barış Pınarı Harekatı bölgesi içindeki Rasulayn'da teröristlerle mücadele eden Suriye Milli Ordusuna bağlı Hamza Tümeni'ne bağlı özel kuvvetlerden kaçan teröristlerden geriye kalan silah ve mühimmatlar görüntülendi. Suriye Milli Ordusuna bağlı bir asker, bugünün tarihini vererek konuştuğu görüntülerde, ele geçirilen silah ve mühimmatları gösteriyor. Söz konusu asker, yere serilen silah ve mühimmatları işaret ederken, Arapça olarak "2. Tabur 2. Tümen olarak PKK'dan ele geçirdiğimiz silah ve mühimmatlar" ifadesini kullanıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-------------------------------
- Suriye Milli Ordusu askerinin konuşması
- Yerdeki silah ve mühimmatları göstermesi
- Gelen patlama sesi
- Detaylar

Hasan DÖNMEZ - SURİYE (DHA)

İşte harekatta kullanılan silahlarİşte harekatta kullanılan silahlar
"Her zaman Türkiye ile diyalog kurmamız gerektiğinin farkında olmalıyız""Her zaman Türkiye ile diyalog kurmamız gerektiğinin farkında olmalıyız"
Suriye'ye askeri sevkiyat!Suriye'ye askeri sevkiyat!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında keskin nişancı tüfeği atışı! İşte o anlar

Canlı yayında keskin nişancı tüfeği atışı! İşte o anlar

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Norm Ender'in 'Barış Pınarı Harekatı' paylaşımı TT oldu

Norm Ender'in 'Barış Pınarı Harekatı' paylaşımı TT oldu

Dünyanın en iyi 25 şirketi açıklandı!

Dünyanın en iyi 25 şirketi açıklandı!

Trump'tan yeni Türkiye mesajı

Trump'tan yeni Türkiye mesajı

Art arda acı haberler: 6 şehit, 68 yaralı

Art arda acı haberler: 6 şehit, 68 yaralı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Art arda acı haberler: 6 şehit, 68 yaralı

Art arda acı haberler: 6 şehit, 68 yaralı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal’dan, Nadira Kadirova’nın ölümüne ilişkin açıklama

Kadirova'nın ölümüyle ilgili ilk kez konuştu!

Suriye'ye askeri sevkiyat!

Suriye'ye askeri sevkiyat!

10 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları

İşte Süper Loto'da kazandıran numaralar

Yargı reformu paketinin ilk 10 maddesi Meclis'te kabul edildi

Yargı reformu paketinde önemli gelişme!

Roketin düşme anı kamerada! 1 kişi şehit olmuştu

Roketin düşme anı kamerada! 1 kişi şehit olmuştu

Ankara'da, 'Barış Pınarı Harekatı'nı protesto eden HDP'lilere müdahale: 11 gözaltı

'Barış Pınarı Harekatı'nı protesto eden HDP'lilere müdahale: 11 gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.