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Resulayn’da terör hedefleri vuruluyor

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2019 10:18 | Son Güncelleme

Fırat’ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordu’su tarafından Rasulayn’daki PKK/YPG hedefleri yoğun ateş altına alındı.Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordu’nun Fırat’ın doğusuna gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı’yla Resulayn’daki terör hedefleri bir bir bombalanıyor.

Fırat’ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordu’su tarafından Rasulayn’daki PKK/YPG hedefleri yoğun ateş altına alındı.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordu’nun Fırat’ın doğusuna gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı’yla Resulayn’daki terör hedefleri bir bir bombalanıyor. Resulayn’ın çevresinde terör örgütlerinin karşılık verdiği çatışmaların yaşandığı belirtiliyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordu’nun Fırat’ın doğusunu terör örgütlerinden temizlemek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı sürüyor. Harekatın ilerlemesi, yeni bölgelerin kontrol altına alınması Resulayn çevresinde çatışmaları şiddetlendirdi. Resulayn’da Suriye Milli Ordusu ve PYD/PKK terör örgütleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

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