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Resulayn’da terör tünelleri kapatılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 14:22 | Son Güncelleme

  Barış Pınarı Harekatı kapsamında Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Haseke iline bağlı Resulayn ilçesinde terörden arındırılan bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) birlikleri tarafından teröristlerin kazdıkları tüneller kapatılıyor.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Haseke iline bağlı Resulayn ilçesinde terörden arındırılan bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) birlikleri tarafından teröristlerin kazdıkları tüneller kapatılıyor.
Ceylanpınar ilçesi karşısında yer alan Suriye’nin Haseke iline bağlı Resulayn ilçesi, Barış Pınarı Harekat kapsamında terör örgütlerinden arındırıldı. Bölgede teröristler tarafından kazılan tüneller ise TSK'ya ait zırhlı iş makineleri ile kapatılıyor. Bölgede teröristler tarafından tuzaklanan patlayıcılar ise TSK ve SMO askerleri tarafından tespit edilerek imha ediliyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA)-

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