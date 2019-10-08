Resulayn’da teröristler kazdıkları tünelleri betonla güçlendiriyor

Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Ceylanpınar ilçesi karşısında yer alan Suriye’nin Haseke iline bağlı Resulayn ilçesinde PKK/PYD’li teröristler iş makinesi yardımıyla kazdıkları tünelleri betonla güçlendiriyor.

Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yapacağı olası operasyon öncesi Resulayn’da PKK/PYD’li teröristler iş makineleri ile kazdıkları tünellere beton mikseri ile beton dökerek güçlendirdi. Teröristler, tünellerin yerinin belirlenmemesi için ise çıkarılan fazla toprağı hafriyat kamyonları ile başka bölgelere götürdü. Teröristlerin dikkat çekmemek için sivil kıyafetlerle çalışma yaptığı gözlemlendi.

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