Resulayn’da teröristlerin tünel ağı bulundu

Barış Pınarı Harekatı kapsamında kent merkezinde kontrolün ele geçirildiği Suriye’nin Resulayn kentinde terör örgütü YPG/PKK’ya ait bir tünel ağı bulundu.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Resulayn’da YPG/PKK’lı teröristlere ait bir tünel ağı bulundu. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Suriye Milli Ordusu (SMO), Resulayn’da YPG/PKK’ya ait yeni bir tünel ağı bulduğunu açıkladı.

SMO daha önce de Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn ve çevresindeki bölgelerde PYD/PKK örgütlerine ait çok sayıda tünel bulmuştu. Tünellerin teröristler tarafından silah ve mühimmat göndermek için kullanıldığı belirtilmişti.

