HABER

Resulayn’da teröristlerin tünel ağı bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2019 09:41 | Son Güncelleme

Barış Pınarı Harekatı kapsamında kent merkezinde kontrolün ele geçirildiği Suriye’nin Resulayn kentinde terör örgütü YPG/PKK’ya ait bir tünel ağı bulundu.Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Resulayn’da YPG/PKK’lı teröristlere ait bir tünel ağı bulundu.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında kent merkezinde kontrolün ele geçirildiği Suriye’nin Resulayn kentinde terör örgütü YPG/PKK’ya ait bir tünel ağı bulundu.
Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Resulayn’da YPG/PKK’lı teröristlere ait bir tünel ağı bulundu. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Suriye Milli Ordusu (SMO), Resulayn’da YPG/PKK’ya ait yeni bir tünel ağı bulduğunu açıkladı.
SMO daha önce de Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn ve çevresindeki bölgelerde PYD/PKK örgütlerine ait çok sayıda tünel bulmuştu. Tünellerin teröristler tarafından silah ve mühimmat göndermek için kullanıldığı belirtilmişti.

Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş
Cep telefonunu vermeyen genci, sırtından bıçakladı Cep telefonunu vermeyen genci, sırtından bıçakladı 
(Özel) Fren yerine gaza basan sürücü otomobiliyle pazara böyle daldı(Özel) Fren yerine gaza basan sürücü otomobiliyle pazara böyle daldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! 2 bölge hakkında flaş karar!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! 2 bölge hakkında flaş karar!

Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü korkuttu

Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü korkuttu

Radamel Falcao, Real Madrid maçında yok

Radamel Falcao, Real Madrid maçında yok

Canlı yayında çok sert tartışma! Programı terk etti!

Canlı yayında çok sert tartışma! Programı terk etti!

ABD'den Barış Pınarı Herekatı'nı karalama hamlesi!

ABD'den Barış Pınarı Herekatı'nı karalama hamlesi!

Kral eşine acımadı! Monarşiye sadakatsizlik yapınca...

Kral eşine acımadı! Monarşiye sadakatsizlik yapınca...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kocaeli'de kayınpeder dehşeti

Kocaeli'de kayınpeder dehşeti

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da minibüs ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 11 yaralı

Konya'da minibüs ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 11 yaralı

Ankara'da korkunç olay! Raylara düşen kadın trenin altında kalarak hayatını kaybetti

Raylara düşen kadın trenin altında kalarak hayatını kaybetti

Malatya-Adıyaman sınırında kavga

Malatya-Adıyaman sınırında kavga

Son dakika! Emine Bulut davasında yeni gelişme

Emine Bulut davasında yeni gelişme

Bodrum'da şüpheli ölüm

Bodrum'da şüpheli ölüm

Giresun'da sağanak yağış sel ve heyelana yol açtı: Acı haber geldi

Şehri etkisi altına aldı! Acı haber geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.