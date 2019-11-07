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Resulayn’da yerel meclis kuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 19:01 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu’nun birlikte yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı ile YPG/PKK’lı teröristlerden temizlenen Suriye’nin Resulayn kentinde yerel meclis açıldı.Terör örgütü YPG/PKK’lı teröristlerden temizlenen Suriye’nin Resulayn kentinde hayat normale dönmeye başladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu’nun birlikte yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı ile YPG/PKK’lı teröristlerden temizlenen Suriye’nin Resulayn kentinde yerel meclis açıldı.
Terör örgütü YPG/PKK’lı teröristlerden temizlenen Suriye’nin Resulayn kentinde hayat normale dönmeye başladı. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa’nın da katıldığı bir programla Resulayn’da 25 üyeli yerel meclisin açılışı gerçekleştirildi. Açılışta konuşma yapan Mustafa, Resulayn’da artık hayatın normale başladığını, meclisin kurulmasıyla birlikte vatandaşların evlerine dönmeye başladıklarını söyledi. Mustafa, Suriye Milli Ordusu ile birlikte terörden arındırılan ilçede Türkiye’nin bundan sonrada katkı sağlayacağına inandığını belirtti.
Suriye Geçici Hükümet Başkanı Abdurrahman Mustafa, Suriye’nin Resulayn kentine kısa bir süre içerisinde 30 bin kişinin döndüğünü ve dönüşlerin de devam ettiğini sözlerine ekledi.

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